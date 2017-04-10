На парад у Японії вийшли 1300 самураїв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Японії розпочався великий фестиваль, присвячений самураям та періоду середньовічної історії, пов’язаного з цими японськими воїнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Парад самураїв відбувся у місті Кофу, культурному центрі префектури Яманасі. У цьогорічному марші взяли участь близько 1300 самураїв.
Зазначається, що святкування було присвячено битвам японських самураїв 16 століття.
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Згідно історичних даних, самураї були дуже освіченими людьми, які не тільки вправлялися у бойових мистецтвах, а й читали книги, розвивали у собі відчуття прекрасного та займалися віршуванням.
За словами організаторів параду, дізнаючись на фестивалі самураїв такі подробиці, туристи по-іншому почнуть дивитися на світ професійних японських воїнів-самураїв.