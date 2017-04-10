На парад в Японии вышли 1300 самураев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51969 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105072 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161753 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118994 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113394 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104852 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155111 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
На парад в Японии вышли 1300 самураев

На парад в Японии вышли 1300 самураев

Киев  •  УНН

 • 67475 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Японии начался большой фестиваль, посвященный самураям и периоду средневековой истории, связанного с этими японскими воинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Парад самураев состоялся в городе Кофу, культурном центре префектуры Яманаси. В марше приняли участие около 1300 самураев.

Отмечается, что празднование было посвящено сражениям японских самураев 16 века.

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Согласно историческим данным, самураи были очень образованными людьми, которые не только упражнялись в боевых искусствах, но и читали книги, развивали в себе чувство прекрасного и занимались стихосложением.

По словам организаторов парада, узнавая на фестивале самураев такие подробности, туристы по-другому начнут смотреть на мир профессиональных японских воинов-самураев.

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