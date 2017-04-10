На парад в Японии вышли 1300 самураев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Японии начался большой фестиваль, посвященный самураям и периоду средневековой истории, связанного с этими японскими воинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Парад самураев состоялся в городе Кофу, культурном центре префектуры Яманаси. В марше приняли участие около 1300 самураев.
Отмечается, что празднование было посвящено сражениям японских самураев 16 века.
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Согласно историческим данным, самураи были очень образованными людьми, которые не только упражнялись в боевых искусствах, но и читали книги, развивали в себе чувство прекрасного и занимались стихосложением.
По словам организаторов парада, узнавая на фестивале самураев такие подробности, туристы по-другому начнут смотреть на мир профессиональных японских воинов-самураев.