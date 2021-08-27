На OLX продають запрошення в.о. мера в зоопарк Харкова за 100 грн

В оголошенні сказано: “Запрошення в новий зоопарк, Харків. На 27 серпня на 9:45 утра. Цена 100 грн/шт”.

Зазначимо, що зоопарк, який відкрився 23 серпня, пускає зараз відвідувачів тільки за особистим запрошенням в.о. мера Ігоря Терехова, хоча будувався він не на особисті його кошти, а всіх харків’ян.

За 5 років реконструкції на зоопарк “списали” вже за різними даними від 1,5 до 3 млрд грн. Крім того, завдяки сприянню міської влади в цьому році там з’явиться ще і найдорожчий громадський туалет, вартістю в 31 млн грн.

Саме таку суму влада Харкова віддала компанії “Трест Житлобуд-1”, яка належить Олександру Харченку, члену виконкому Харківської міськради, який очолює секретар і в.о. мера Харкова Терехов.

Останнім часом зоопарк в Харкові з іміджевого проекту влади все більше перетворюється в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за такі гроші можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

Доповнення

Ігор Терехов змінив Геннадія Кернеса і став в.о. міського голови після звістки про смерть останнього і на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса, в достовірності якого є сумніви.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.