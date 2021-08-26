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Зеленський нагородив орденом "За заслуги" будівельника найдорожчого громадського туалету за бюджетні гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський присвоїв голові харківської будівельної компанії “Трест Житлобуд-1” Олександру Харченку орден “За заслуги” I ступеня, повідомляє УНН.

Орден приурочений до 30-річчя Дня Незалежності України.

Компанія Харченка, як раніше повідомляв УНН, в цьому році отримала понад 30 млн грн з бюджету Харкова на будівництво громадського туалету в місцевому зоопарку.

Вартість громадської вбиральні вже прирівняли до приватного маєтку зі своїми озерами і кортом, а також мавзолею Леніна. Вважається, що це найдорожчий громадський туалет в Україні, який буде побудований за гроші платників податків.

Сам Харченко є членом виконкому Харківської міськради, який очолює секретар і в.о. мера Ігор Терехов. Про близькі стосунки Харченко і Терехова свідчить той факт, що до Дня будівельника Терехов вибрав колектив саме цієї компанії для публічних привітань.

Зоопарк в Харкові, який будується не перший рік, з іміджевого проекту влади все більше перетворюється в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

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