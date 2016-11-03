На околицях Маріуполя чутно звуки артобстрілу
Київ • УНН
КИЇВ-МАРІУПОЛЬ. 3 листопада. УНН. Мешканці Маріуполя знову чують звуки артобстрілів. Про це кореспонденту УНН повідомляють місцеві жителі.
Близько 23 години 20 хвилин жителі Маріуполя почали чути звуки артобстрілу.
Найбільш голосно чути в МКР "Східний", що на околиці Маріуполя. За словами місцевих жителів, бойовики стріляють з Саханки і б'ють поблизу селища Виноградне. На даний момент інтенсивність залпів за раз збільшилася.
Люди МКР "Східний" повідомляють, що давно не чули розриви снарядів так голосно, багато сховалися в підвали або кордиры без вікон заради безпеки свого життя.
Прес-секретар оперативно-тактичної групи Сектору Маріуполь Олександр Киндсфатер поки не кооментировал дану ситуацію. Нагадаємо, що нещодавно бойовики обстріляли околиці Маріуполя - Талаковку