В окрестностях Мариуполя слышны звуки артобстрела
Киев • УНН
КИЕВ-МАРИУПОЛЬ. 2 ноября. УНН. Жители Мариуполя снова слышат звуки артобстрелов. Об этом корреспонденту УНН сообщают местные жители.
Около 23 часов 20 минут жители Мариуполя начали слышать звуки артобстрела.
Наиболее громко слышно в МКР "Восточный" на окраине Мариуполя. По словам местных жителей, боевики стреляют из Саханка и бьют вблизи поселка Виноградное. На данный момент интенсивность залпов за раз увеличилась.
Люди МКР "Восточный" сообщают, что давно не слышали разрывы снарядов так громко, многие спрятались в подвалы или кордиры без окон ради безопасности своей жизни.
Пресс-секретарь оперативно-тактической группы Сектора Мариуполь Александр Киндсфатер пока не комментировал данную ситуацию. Напомним, что недавно боевики обстреляли окрестности Мариуполя.