В окрестностях Мариуполя слышны звуки артобстрела

Около 23 часов 20 минут жители Мариуполя начали слышать звуки артобстрела.

Наиболее громко слышно в МКР "Восточный" на окраине Мариуполя. По словам местных жителей, боевики стреляют из Саханка и бьют вблизи поселка Виноградное. На данный момент интенсивность залпов за раз увеличилась.

Люди МКР "Восточный" сообщают, что давно не слышали разрывы снарядов так громко, многие спрятались в подвалы или кордиры без окон ради безопасности своей жизни.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группы Сектора Мариуполь Александр Киндсфатер пока не комментировал данную ситуацию. Напомним, что недавно боевики обстреляли окрестности Мариуполя.