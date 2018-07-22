На одеських будинках з'явилися антисемітські написи

Їх було виявлено сьогодні у Приморському районі міста. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини появи цих написів, а також особа, яка їх зробила.



Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, МЗС України звільнило генконсула в Гамбурзі через антисемітські заяви.