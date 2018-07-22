На одесских домах появились антисемитские надписи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Полиция выясняет обстоятельства появления на зданиях Одессы надписей антисемитского содержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
Они были обнаружены сегодня в Приморском районе города. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, МИД Украины уволило генконсула в Гамбурге из-за антисемитских заявлений.