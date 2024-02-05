На Одещині викрили держреєстраторку, яка переоформила державний санаторій вартістю 1 млрд грн на приватне підприємство
Київ • УНН
Державного реєстратора в Одеській області звинуватили у незаконній передачі права власності на державний санаторій вартістю близько 37 мільйонів доларів США приватному підприємству.
На Одещині держреєстраторка переписала право власності державного санаторію на курорті "Куяльник" на ім’я приватного підприємства. Таким чином чиновниця позбавила державу санаторію вартістю близько 1 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, передає УНН.
За даними слідства, у 2019 році держреєстратор без наявності правових підстав зареєструвала за приватним підприємством право власності на майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Внаслідок таких дій законному власнику майна завдано близько 1 млрд грн шкоди.
Деталі
За даними прокуратури жінці вже оголосили про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що оброблюється в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362 КК України).
Раніше суд задовольнив позов Одеської обласної прокуратури та повернув у державну власність майновий комплекс на курорті "Куяльник" площею понад 100 000 кв м.
На даний час прокуратура забезпечила виконання судового рішення, а право власності на об’єкт зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України.
Зазначається, що викрили правопорушницю прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками ДСР НПУ та за оперативного супроводу СБУ.
У "Дії" можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру12.12.22, 09:04 • 918196 переглядiв