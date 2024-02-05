В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие

В Одесской области госрегистратор переписала право собственности государственного санатория на курорте "Куяльник" на имя частного предприятия. Таким образом чиновница лишила государство санатория стоимостью около 1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, в 2019 году госрегистратор без наличия правовых оснований зарегистрировала за частным предприятием право собственности на имущество объединения санаторно-курортных учреждений на курорте "Куяльник". В результате таких действий законному владельцу имущества нанесен около 1 млрд грн ущерба. - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Детали

По данным прокуратуры женщине уже объявили о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Ранее суд удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры и вернул в государственную собственность имущественный комплекс на курорте "Куяльник" площадью более 100 000 кв м.

В настоящее время прокуратура обеспечила выполнение судебного решения, а право собственности на объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины.

Отмечается, что разоблачили правонарушительницу прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с сотрудниками ДВР НПУ и при оперативном сопровождении СБУ.

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