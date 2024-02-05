В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие
Государственного регистратора в Одесской области обвинили в незаконной передаче права собственности на государственный санаторий стоимостью около 37 миллионов долларов США частному предприятию.
В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ
В связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, школы города Сумы переходят на дистанционное обучение до 10 февраля, чтобы ограничить распространение инфекций.
В Латвии начали протестовать фермеры: требуют немедленного запрета импорта продуктов из рф и белоруссии
Фермеры Латвии протестуют в 16 городах, требуя немедленного запрета импорта российских и белорусских продуктов питания без переходного периода и восстановления пониженных ставок НДС на местные фрукты и овощи.
В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов
По словам министра внутренних дел Украины, за прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила 127 единиц российской военной техники, в том числе 44 артиллерийские системы, 24 танка, а также взорвала 5 складов с боеприпасами.
В Одесской области по подозрению в убийстве 15-летней девушки арестовали 16-летнего парня - полиция
В Одесской области задержали 16-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик ради ее вещей, после того, как он заманил ее в заброшенное здание.
Украина вернула с ВОТ еще двух подростков
Еще две девочки в возрасте 15 и 16 лет были возвращены из оккупированной россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге
На Днепропетровщине умер 14-летний мальчик после посещения стоматологического кабинета, где ему накануне удалили зуб из-за зубной боли.
Может пролететь до 10 км: украинские изобретатели создали стратегический ударный дрон Shoolika
Украинские разработчики создали стратегический ударный беспилотник Shoolika mk6, который может наносить точные удары ночью на расстоянии до 10 км и нести 6 кг груза. Кроме того, дрон устойчив к воздействию РЭБ и имеет современные ночные визуальные системы.
Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн
Дефицит государственного бюджета в январе 2024 года достиг 14,9 млрд грн, при этом дефицит общего фонда составил 33,3 млрд грн, согласно данным Министерства финансов Украины.
Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету
Новый 13-й пакет санкций ЕС против россии будет включать только индивидуальные черные списки, а не секторальные санкции, по словам представителя ЕС.