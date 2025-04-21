На Одещині бабуся вистрілила у п’ятирічну онуку з гвинтівки - поліція

Жителька одного з населених пунктів Ізмаїльського району на Одещині поцілила в голову п’ятирічній онучці з пневматичної гвинтівки батька дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини.

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Про випадок поранення дитини з вогнепальної зброї напередодні повідомили медики Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, куди ушпиталили постраждалу дівчинку з пораненням нижньої щелепи та шиї.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що жінка вирішила переховати вдома від онуків зброю їхнього батька. І випадково здійснила постріл, поціливши в онучку, яка стояла поруч.

Запис про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження за фактом травмування дитини слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження. Максимальне покарання за таке правопорушення – до двох років позбавлення волі.

У межах провадження призначено низку судових експертиз, встановлюються обставини події.

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