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В Одесской области бабушка выстрелила в пятилетнюю внучку из винтовки - полиция

Киев • УНН

 • 2750 просмотра

В Одесской области бабушка случайно выстрелила из пневматической винтовки отца ребенка в стоявшую рядом пятилетнюю внучку. Девочку госпитализировали с ранением челюсти и шеи, полиция расследует инцидент.

В Одесской области бабушка выстрелила в пятилетнюю внучку из винтовки - полиция

Жительница одного из населенных пунктов Измаильского района Одесской области попала в голову пятилетней внучке из пневматической винтовки отца ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Измаильский районный отдел полиции Одесской области.

Детали

О случае ранения ребенка из огнестрельного оружия накануне сообщили медики Одесской областной детской клинической больницы, куда госпитализировали пострадавшую девочку с ранением нижней челюсти и шеи.

Правоохранители предварительно выяснили, что женщина решила перепрятать дома от внуков оружие их отца. И случайно произвела выстрел, попав во внучку, которая стояла рядом.

Запись о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении по факту травмирования ребенка следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство. Максимальное наказание за такое правонарушение – до двух лет лишения свободы.

В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Лилия Набока

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