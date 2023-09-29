На Одещинні суддю-хабарника спіймали “на гарячому”

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“НАБУ і САП спільно з СБУ викрили „на гарячому“ в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одещини. Суддю викрили при одержанні майже 50 тис. грн, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України”, — розкрили деталі затримання в НАБУ.

Деталі

За уточненням від СБУ, в обмін на хабар посадовець обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі. Правоохоронці затримали керівника суду після одержання хабаря та прийняття “обіцяного” замовнику рішення.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення голові райсуду підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Розслідування триває. Однак, попередньо, за вчинене зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.