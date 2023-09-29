В Одесской области судью-взяточника поймали "на горячем"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. На Одесской области правоохранители поймали судью-взяточника “на горячем”. Спецоперацию по разоблачению и задержанию недобросовестного судьи Коминтерновского райсуда НАБУ, СБУ и САП провели вместе, передает УНН.
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“НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили „с поличным“ и.о. председателя Коминтерновского райсуда Одесской области. Судью разоблачили при получении почти 50 тыс. грн, которые он просил за принятие решений об обеспечении иска и истребовании документов по гражданскому делу. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины”, — раскрыли детали задержания в НАБУ.
Детали
По уточнению от СБУ, в обмен на взятку чиновник обещал местному жителю обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу. Правоохранители задержали руководителя суда после получения взятки и принятия “обещанного” заказчику решения.
Правоохранители решают вопрос о сообщении председателю райсуда подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
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Расследование продолжается. Однако, предварительно, за совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.