На Одещині зіткнулися тягач з військовою технікою і мікроавтобус: є постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Одещині сталася ДТП між тягачем, який транспортував військову техніку, та Mercedes Sprinter. Внаслідок перекидання мікроавтобуса тілесні ушкодження отримала його пасажирка, її доставили у лікарню з попереднім діагнозом “перелом тазу”, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, військовий тягач їхав по польовій дорозі у бік селища Чорноморське до військової частини, але, перетинаючи трасу, не надав переваги у русі Mercedes, який рухався по головній дорозі. Щоб уникнути зіткнення водій мікроавтобуса вивернув кермо та від маневру перекинувся.
"В автомобілі їхала родина з п’яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія, яку госпіталізовано", - вказали у поліції.
Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Обставини ДТП ще встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
Нагадаємо, раніше на трасі Одеса - Рені зіткнулися мікроавтобуси, є загиблі, багато постраждалих.