На Одещині зіткнулися тягач з військовою технікою і мікроавтобус: є постраждала

За попередньою інформацією, військовий тягач їхав по польовій дорозі у бік селища Чорноморське до військової частини, але, перетинаючи трасу, не надав переваги у русі Mercedes, який рухався по головній дорозі. Щоб уникнути зіткнення водій мікроавтобуса вивернув кермо та від маневру перекинувся.

"В автомобілі їхала родина з п’яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія, яку госпіталізовано", - вказали у поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини ДТП ще встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Нагадаємо, раніше на трасі Одеса - Рені зіткнулися мікроавтобуси, є загиблі, багато постраждалих.