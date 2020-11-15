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На Одещині зіткнулися тягач з військовою технікою і мікроавтобус: є постраждала

На Одещині зіткнулися тягач з військовою технікою і мікроавтобус: є постраждала

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Одещині сталася ДТП між тягачем, який транспортував військову техніку, та Mercedes Sprinter. Внаслідок перекидання мікроавтобуса тілесні ушкодження отримала його пасажирка, її доставили у лікарню з попереднім діагнозом “перелом тазу”, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, військовий тягач їхав по польовій дорозі у бік селища Чорноморське до військової частини, але, перетинаючи трасу, не надав переваги у русі Mercedes, який рухався по головній дорозі. Щоб уникнути зіткнення водій мікроавтобуса вивернув кермо та від маневру перекинувся.

"В автомобілі їхала родина з п’яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія, яку госпіталізовано", - вказали у поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини ДТП ще встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Нагадаємо, раніше на трасі Одеса - Рені зіткнулися мікроавтобуси, є загиблі, багато постраждалих.

Українські Національні Новини

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