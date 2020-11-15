В Одесской области столкнулись тягач с военной техникой и микроавтобус: есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Одесской области произошло ДТП между тягачом, который транспортировал военную технику, и Mercedes Sprinter. В результате опрокидывания микроавтобуса телесные повреждения получила его пассажирка, ее доставили в больницу с предварительным диагнозом "перелом таза", передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
По предварительной информации, военный тягач ехал по проселочной дороге в сторону поселка Черноморское в воинскую часть, но, пересекая трассу, не предоставил преимущества в движении Mercedes, который двигался по главной дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и от маневра перевернулся.
"В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя, она госпитализирована", - указали в полиции.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Напомним, ранее на трассе Одесса - Рени столкнулись микроавтобусы, есть погибшие, много пострадавших.