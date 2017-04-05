На Одещині виявили сигарет на понад 300 тис. грн
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час перевірки спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників Подільського загону, представників прокуратури, Національної поліції, ГУ ДФС України в Одеській області, УСБУ в Одеської області були знайдені 20 ящиків сигарет NZ Gold. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Тютюнові вироби знаходилися безпосередньо поблизу будівлі однієї з логістичних компаній.
У результаті подальших заходів, відповідно до Ухвали Приморського районного суду м.Одеси, міжвідомча група провела обшук приміщення логістичної компанії. За результатами перевірки виявлено ще 6 ящиків сигарет NZ Gold без акцизних марок України.
Загалом правоохоронці виявили та вилучили близько 13 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, наприкінці березня у пункті пропуску “Джурджулешти” прикордонники виявили 100 ящиків цигарок, контрабандні табачні вироби виявили у графітових стержнях.