На Одещині виявили сигарет на понад 300 тис. грн

Тютюнові вироби знаходилися безпосередньо поблизу будівлі однієї з логістичних компаній.

У результаті подальших заходів, відповідно до Ухвали Приморського районного суду м.Одеси, міжвідомча група провела обшук приміщення логістичної компанії. За результатами перевірки виявлено ще 6 ящиків сигарет NZ Gold без акцизних марок України.

Загалом правоохоронці виявили та вилучили близько 13 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, наприкінці березня у пункті пропуску “Джурджулешти” прикордонники виявили 100 ящиків цигарок, контрабандні табачні вироби виявили у графітових стержнях.