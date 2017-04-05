В Одесской области обнаружили сигарет на более 300 тыс. грн
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время проверки общей межведомственной группой в составе пограничников Подольского отряда, представителей прокуратуры, Национальной полиции, ГУ ДФС Украины в Одесской области, УСБУ в Одесской области были найдены 20 ящиков сигарет NZ Gold. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Табачные изделия находились в непосредственной близости к зданию одной из логистических компаний.
В результате дальнейших мероприятий, в соответствии с Постановлением Приморского районного суда Одессы, межведомственная группа провела обыск помещения логистической компании. По результатам проверки выявлено еще 6 ящиков сигарет NZ Gold без акцизных марок Украины.
Всего правоохранители обнаружили и изъяли около 13 тыс. пачек табачных изделий на сумму свыше 300 тысяч гривен.
Напомним, в конце марта в пункте пропуска “Джурджулешты” пограничники обнаружили 100 ящиков сигарет, контрабандные табачные изделия обнаружили в графитовых стержнях.