На Одещині від COVID-19 померла ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Одеській області зафіксовано ще одну смерть людини з COVID-19. Про це у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" підтвердив 161 випадок захворювання на коронавірус. З нових випадків – 6 у місті Подільськ, 2 у місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах. На жаль, маємо повідомлення про ще один летальний випадок – 56-річний житель Одеси…", - написав Куций.
За його словами, станом на сьогодні, з лабораторії прийшов другий негативний ПЛР-тест пацієнта з Овідіопольского району.
"Тож маємо вже 5 одужавших", - зазначив Куций.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальні.