В Одесской области от COVID-19 скончался еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Одесской области зафиксирована еще одна смерть человека с COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом. Из новых случаев - 6 в городе Подольск, 2 в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах. К сожалению, есть сообщение о еще одном летальном случае - 56-летний житель Одессы...", - написал Куцый.
По его словам, на сегодня, из лаборатории пришел второй отрицательный ПЦР-тест пациента из Овидиопольского района.
"Поэтому у нас уже 5 выздоровевших", - отметил Куцый.
Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.