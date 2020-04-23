В Одесской области от COVID-19 скончался еще один человек

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38383 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82612 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102372 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128567 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129067 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172669 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121820 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157809 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104933 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области от COVID-19 скончался еще один человек

В Одесской области от COVID-19 скончался еще один человек

Киев  •  УНН

 • 12459 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Одесской области зафиксирована еще одна смерть человека с COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом. Из новых случаев - 6 в городе Подольск, 2 в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах. К сожалению, есть сообщение о еще одном летальном случае - 56-летний житель Одессы...", - написал Куцый.

По его словам, на сегодня, из лаборатории пришел второй отрицательный ПЦР-тест пациента из Овидиопольского района.

"Поэтому у нас уже 5 выздоровевших", - отметил Куцый.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.

Украинские Национальные Новости

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