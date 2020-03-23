На Одещині судитимуть патрульного, який у стані сп’яніння скоїв ДТП із постраждалою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Одещині судитимуть патрульного, який стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок чого його пасажирка отримала тілесні ушкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт відносно інспектора Управління патрульної поліції в Одеській області. Патрульний обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що 15 серпня 2019 року у місті Чорноморськ Одеської області патрульний за кермом автомобіля Hyundai Accent, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням. В результаті, транспортний засіб врізався в дерево. Внаслідок ДТП пасажирка авто отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна аварія за участю працівника поліції.