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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101050 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104426 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106435 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105360 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Одесской области будут судить патрульного, который в состоянии опьянения совершил ДТП с пострадавшей

В Одесской области будут судить патрульного, который в состоянии опьянения совершил ДТП с пострадавшей

Киев  •  УНН

 • 17569 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Одесской области будут судить патрульного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате чего его пассажирка получила телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора Управления патрульной полиции в Одесской области. Патрульный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что 15 августа 2019 года в городе Черноморск Одесской области патрульный за рулем автомобиля Hyundai Accent, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. В результате, транспортное средство врезалось в дерево. В результате ДТП пассажирка авто получила телесные повреждения средней тяжести.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Киевской области произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.

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