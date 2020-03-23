В Одесской области будут судить патрульного, который в состоянии опьянения совершил ДТП с пострадавшей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Одесской области будут судить патрульного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате чего его пассажирка получила телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора Управления патрульной полиции в Одесской области. Патрульный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что 15 августа 2019 года в городе Черноморск Одесской области патрульный за рулем автомобиля Hyundai Accent, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. В результате, транспортное средство врезалось в дерево. В результате ДТП пассажирка авто получила телесные повреждения средней тяжести.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, в Киевской области произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.