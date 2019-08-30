На Одещині пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха-М"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На півдні Одеської області відбулися випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" зі збільшеною дальністю ураження. Про це УНН повідомили у пресслужбі Ради національної безпеки та оборони України.
"Стрільби модернізованими ракетами "Вільха-М" завершено успішно", - повідомив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос після завершення випробувань.
Він зауважив, що РНБО ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.
Зазначимо, "Вільха-М" - розробка конструкторів ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
Виробництво зазначених ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.
Нагадаємо, на ДП "Завод ім.Малишева" проведено чергові випробування модернізованого БТР-50.