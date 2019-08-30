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На Одещині пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха-М"

На Одещині пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха-М"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. На півдні Одеської області відбулися випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" зі збільшеною дальністю ураження. Про це УНН повідомили у пресслужбі Ради національної безпеки та оборони України.

"Стрільби модернізованими ракетами "Вільха-М" завершено успішно", - повідомив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос після завершення випробувань.

Він зауважив, що РНБО ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Зазначимо, "Вільха-М" - розробка конструкторів ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Виробництво зазначених ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

Нагадаємо, на ДП "Завод ім.Малишева" проведено чергові випробування модернізованого БТР-50.

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