В Одесской области прошли испытания модернизированных ракет "Ольха-М"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Стрельбы модернизированными ракетами "Ольха-М" завершено успешно", - сообщил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос после завершения испытаний.
Он отметил, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.
Отметим, "Ольха-М" - разработка конструкторов ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.
Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.
Напомним, на ГП "Завод им.Малышева" проведены очередные испытания модернизированного БТР-50.