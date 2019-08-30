В Одесской области прошли испытания модернизированных ракет "Ольха-М"

"Стрельбы модернизированными ракетами "Ольха-М" завершено успешно", - сообщил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос после завершения испытаний.

Он отметил, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Отметим, "Ольха-М" - разработка конструкторов ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Напомним, на ГП "Завод им.Малышева" проведены очередные испытания модернизированного БТР-50.