На Одещині лобове зіткнення двох автівок: людина загинула, четверо травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Одещині внаслідок лобового зіткнення автомобіля Honda та "Москвич" одна людина загинула та ще четверо постраждали. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“На автошляху Балта-Криве Озеро неподалік від села Бендзарі 19 березня ввечері постраждали четверо людей, ще одна людина загинула”, — сказано у повідомленні.
Попередньо встановлено, що водій “Москвича” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з Honda. Усі, хто був в її салоні, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Людей забрала “швидка”, кермувальник “Москвича” загинув на місці.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харкові в результаті ДТП за участі чьотирьох автомобілів травмувалося п’ятеро людей, серед яких поліцейські.