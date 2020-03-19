У Харкові у ДТП травмувалися четверо поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Харкові в результаті ДТП за участі чьотирьох атвомобілів травмувалося п’ятеро людей, серед яких поліцейські. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 19 березня 2020 року близько 6 години ранку у місті Харкові зіткнулися 4 автомобілі: "ВАЗ", вантажівка Volvo, Peugeot Partner та Opel Tigra, за кермом якого був інспектор УПП в Харківській області, який перебував поза службою.
У результаті автопригоди травмувалося 5 людей: водій "ВАЗ", а також водій автомобіля Opel - патрульний та троє його пасажирів, які також є працівниками поліції.
Також досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження.
Нагадаємо, на Миколаєвщині зіткнулись фура та легковик: є загиблий, травмовано дитину.