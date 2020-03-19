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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103701 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106334 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108298 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107010 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116381 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101614 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105896 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 131666 просмотра

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В Харькове в ДТП травмированы четверо полицейских

В Харькове в ДТП травмированы четверо полицейских

Киев  •  УНН

 • 13429 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Харькове в результате ДТП с участием четырех автомобилей травмировались пять человек, среди которых полицейские. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 19 марта 2020 года около 6:00 утра в городе Харькове столкнулись 4 автомобиля: "ВАЗ", грузовик Volvo, Peugeot Partner и Opel Tigra, за рулем которого был инспектор УПП в Харьковской области, который находился вне службы.

В результате ДТП травмировались 5 человек: водитель "ВАЗ", а также водитель автомобиля Opel - патрульный и трое его пассажиров, которые также являются сотрудниками полиции.

Также досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Напомним, в Николаевской области столкнулись фура и легковушка: есть погибший, травмирован ребенок.

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