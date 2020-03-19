В Харькове в ДТП травмированы четверо полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Харькове в результате ДТП с участием четырех автомобилей травмировались пять человек, среди которых полицейские. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, 19 марта 2020 года около 6:00 утра в городе Харькове столкнулись 4 автомобиля: "ВАЗ", грузовик Volvo, Peugeot Partner и Opel Tigra, за рулем которого был инспектор УПП в Харьковской области, который находился вне службы.
В результате ДТП травмировались 5 человек: водитель "ВАЗ", а также водитель автомобиля Opel - патрульный и трое его пассажиров, которые также являются сотрудниками полиции.
Также досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
Напомним, в Николаевской области столкнулись фура и легковушка: есть погибший, травмирован ребенок.