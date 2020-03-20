В Одесской области лобовое столкновение двух автомобилей: человек погиб, четверо травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Одесской области в результате лобового столкновения автомобиля Honda и "Москвич" один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"На автодороге Балта-Кривое Озеро неподалеку от села Бендзары 19 марта вечером пострадали четыре человека, еще один человек погиб", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель "Москвича" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Honda. Все, кто был в ее салоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Людей забрала "скорая", водитель "Москвича" погиб на месте.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харькове в результате ДТП с участием четырех атвомобилей травмировались пять человек, среди которых полицейские.