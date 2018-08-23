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На Одещині іноземців легалізовували через фіктивне батьківство

Київ • УНН

 • 4685 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Правоохоронці викрили в Одеській області канал незаконного переправлення іноземців в Україну. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.

На Одещині іноземців легалізовували через фіктивне батьківство

"Група чоловіків організувала незаконну схему, за якою надавала платні послуги іноземцям за отримання ними громадянства України. За свої послуги вони отримували від замовників від 5 до 10 тисяч доларів США. Троє правопорушників були затримані працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області, бійцями батальйону поліції особливого призначення спільно зі слідчим управлінням ГУНП та прокуратурою регіону в рамках проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, зловмисники підшукували жінок, які самостійно виховували дітей. Використовуючи їх скрутне матеріальне становище, вони пропонували за грошову винагороду внести зміни у свідоцтво про народження дітей, де визнати батьківство за іноземцями.

"Якщо матері погоджувалися, вони передавали зловмисникам оригінали паспортів та свідоцтв про народження дітей. Внесені зміни надавали іноземцям право на подальшу легалізацію свого перебування в Україні. Жінки ж за фіктивне "батьківство" отримували від зловмисників від 300 до 500 доларів США. Також жінки вступали у фіктивні шлюби з іноземцями для подальшої легалізації перебування на Україні", - розповіли в поліції.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіків правоохоронці виявили та вилучили оригінали та копії документів, які свідчать про протиправну діяльність групи. Також у квартирі одного з членів угруповання знайшли порошок білого кольору та медичний шприц з рідиною бурого кольору, яка, зі слів порушника, є кокаїном. Вилучене направили на експертизу.

"Наразі поліцейськими встановлено дев’ять фактів вчинення правопорушниками дій, пов’язаних з незаконною легалізацією іноземців на території нашої держави. Проводиться перевірка на їх причетність до інших злочинів. Одного зі зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - уточнили у ГУНП.

Триває досудове слідство, розпочате за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, харківські правоохоронці викрили організатора каналу нелегальної міграції з РФ до України.

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