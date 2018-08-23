В Одесской области иностранцев легализировали через фиктивное отцовство

"Группа мужчин организовала незаконную схему, по которой оказывала платные услуги иностранцам за получение ими гражданства Украины. За свои услуги они получали от заказчиков от 5 до 10 тысяч долларов США. Трое правонарушителей были задержаны сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области, бойцами батальона полиции особого назначения совместно с следственным управлением ГУНП и прокуратурой региона в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической отработки Одесской области", - говорится в сообщении.

Как было установлено, злоумышленники подыскивали женщин, которые самостоятельно воспитывали детей. Используя их тяжелое материальное положение, они предлагали за денежное вознаграждение внести изменения в свидетельство о рождении детей, где признать отцовство за иностранцами.

"Если матери соглашались, они передавали злоумышленникам оригиналы паспортов и свидетельств о рождении детей. Внесенные изменения давали иностранцам право на дальнейшую легализацию своего пребывания в Украине. Женщины же за фиктивное "отцовство" получали от злоумышленников от 300 до 500 долларов США. Также женщины вступали в фиктивные браки с иностранцами для дальнейшей легализации пребывания на Украине", - рассказали в полиции.

Во время обысков по месту жительства мужчин правоохранители обнаружили и изъяли оригиналы и копии документов, свидетельствующих о противоправной деятельности группы. Также в квартире одного из членов группировки нашли порошок белого цвета и медицинский шприц с жидкостью бурого цвета, которая, по словам нарушителя, является кокаином. Изъятое направили на экспертизу.

"Сейчас полицейскими установлено девять фактов совершения правонарушителями действий, связанных с незаконной легализацией иностранцев на территории нашего государства. Проводится проверка на их причастность к другим преступлениям. Одного из злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - уточнили в ГУНП.

Продолжается досудебное следствие, начатое по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, харьковские правоохранители разоблачили организатора канала нелегальной миграции из РФ в Украину.