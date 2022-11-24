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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Одещині досі без світла близько 64% жителів

На Одещині досі без світла близько 64% жителів

Київ • УНН

 • 958286 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Одещині відновили електропостачання критичної інфраструктури після вчорашньої атаки, однак в області діють екстрені обмеження і досі без світла близько 64% споживачів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За вказівкою системного оператора НЕК «Укренерго», в Одеській області наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без світла, відповідно до потреб енергосистеми", - повідомив Братчук.

З його слів, для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Без світла наразі близько 64% мешканців області. Енергетики просять вимкнути всі зайві прилади та почергово їх вмикати після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути аварій на електромережах", - вказав він.

При цьому, з його слів, ДТЕК відновив електропостачання критичної інфраструктури Одещини після вчорашньої атаки.

Доповнення

24 листопада після 14 години стало відомо, що електроенергію подали до всіх областей України, після чергової атаки ворога на енергосистему.

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