На Одещині досі без світла близько 64% жителів

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"За вказівкою системного оператора НЕК «Укренерго», в Одеській області наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без світла, відповідно до потреб енергосистеми", - повідомив Братчук.

З його слів, для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Без світла наразі близько 64% мешканців області. Енергетики просять вимкнути всі зайві прилади та почергово їх вмикати після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути аварій на електромережах", - вказав він.

При цьому, з його слів, ДТЕК відновив електропостачання критичної інфраструктури Одещини після вчорашньої атаки.

Доповнення

24 листопада після 14 години стало відомо, що електроенергію подали до всіх областей України, після чергової атаки ворога на енергосистему.