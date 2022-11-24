В Одесской области до сих пор без света около 64% жителей

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"По указанию системного оператора НЭК «Укрэнерго», в Одесской области в настоящее время применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без света, в соответствии с потребностями энергосистемы", - сообщил Братчук.

По его словам, для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Без света на данный момент около 64% ​​жителей области. Энергетики просят выключить все лишние приборы и поочередно их включать после возобновления электроснабжения. Это поможет избежать аварий на электросетях", - указал он.

При этом, по его словам, ДТЭК возобновил электроснабжение критической инфраструктуры Одесской области после вчерашней атаки.

Дополнение

24 ноября после 14 часов стало известно, что электроэнергию подали во все области Украины, после очередной атаки врага на энергосистему.