У новорічну ніч у Києві чергуватимуть 1500 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Під час новорічних і різдвяних свят поліція Києва працюватиме у посиленому режимі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, за порядком у столиці стежитимуть поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України.
"У новорічну ніч на службу заступить близько 1500 правоохоронців, зокрема чергуватимуть вибухотехніки та кінологи. Окрім того, у главку поліції працюватиме ситуаційний центр, до складу якого входять представники всіх правоохоронних та силових відомств. Найбільше правоохоронців буде у центральний частині міста, біля основних святкових локацій та новорічних ялинок у всіх районах столиці", - розповіли в прес-службі.
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У поліції також звернулися до всіх киян і гостей міста з проханням бути пильними і обережними, відповідальними та дотримуватися правил поведінки.
Нагадаємо, у новорічну ніч у роботу громадського транспорту в Києві будуть внесені зміни.