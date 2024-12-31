На новорічні свята окупований Крим, можливо, буде без Інтернету

На окупованому півострові Крим можливі відключення мобільного інтернету на новорічні свята. Про це повідомив радник російського глави Криму олег крючков із посиланням на підконтрольний рф кримський мінінформ, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.

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Такі дії пояснюють "забезпеченням безпеки" в Криму.

Відключатися мобільний інтернет може в будь-який, а не тільки нічний час. При цьому стільниковий зв'язок (дзвінки, SMS) буде працювати - написав Крючков у своєму телеграм-каналі.

До того ж повідомляється, що усі кабельні інтернет-провайдери будуть "надавати послуги у звичайному режимі (тобто домашні, офісні та міські підключення і Wi-Fi буде працювати)".

Нагадаємо

На окупованому півострові YouTube перестав працювати без використання VPN. Популярні VPN-сервіси Lantern та NTHLink мають проблеми з доступом, працюють лише окремі платні сервіси.