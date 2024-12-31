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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На новогодние праздники оккупированный Крым, возможно, будет без Интернета

На новогодние праздники оккупированный Крым, возможно, будет без Интернета

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

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На новогодние праздники в оккупированном Крыму могут отключать мобильный интернет в любое время суток. Кабельный интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.

На оккупированном полуострове Крым возможны отключения мобильного интернета на новогодние праздники. Об этом сообщил советник российского главы Крыма олег крючков со ссылкой на подконтрольный рф крымский мининформ, пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали 

Такие действия объясняют «обеспечением безопасности» в Крыму.

Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать

- написал Крючков в своем телеграм-канале.

К тому же сообщается, что все кабельные интернет-провайдеры будут «предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будет работать)».

Напомним 

На оккупированном полуострове YouTube перестал работать без использования VPN. Популярные VPN-сервисы Lantern и NTHLink имеют проблемы с доступом, работают только отдельные платные сервисы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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