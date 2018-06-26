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На Миколаївщині від кору померла 8-річна дитина

На Миколаївщині від кору померла 8-річна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Упродовж минулого тижня в Україні на кір захворіли 1273 людини: 487 дорослих і 786 дітей. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 25-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1273 людини – 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня", – йдеться в повідомленні.

Так, у Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина.

"За звітний тиждень від кору померла 8-річна дитина у Миколаївській області. Всього з початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей: восьмеро дітей і четверо дорослих", – зазначили у Центрі.

З початку року на кір захворіли 23 131 людини: 9 327 дорослих і 13 804 дитини.

Найбільше на кір захворіли у Львівській (3845 людей), Закарпатській (2712 людей), Івано-Франківській (2464 людей), Одеській (1932 людини), місті Києві (1649) та Чернівецькій (1210 людей) областях.

Нагадаємо, протягом тижня з 12 до 19 червня на кір в Україні захворіла 1401 людина, з них 841 дитина. 

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