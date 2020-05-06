На Миколаївщині помер підліток від удару блискавки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На відкритій території за селом Тетянівка Миколаївської області блискавка вбила підлітка 2005 року народження. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"5 травня, від співробітників поліції, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївської області надійшла інформація, про те, що від ураження блискавкою загинув підліток 2005 року народження", - йдеться у повідомленні.
Повідомлялось, що це трапилось близько 19:46 на відкритій території за селом Тетянівка Новосевастопільської сільської ради Березнегуватського району.
"На місце прибула оперативна група Березнегуватського відділу поліції та бригада швидкої медичної допомоги, черговий лікар якої констатував смерть",- зазначається у повідомленні.
У ДСНС наголосили, що блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом відразу лунає гуркіт грому, тобто грозова хмара знаходиться над вами і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині блискавка вбила трьох львів'ян.