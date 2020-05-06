В Николаевской области умер подросток от удара молнии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На открытой территории за селом Тетяновка Николаевской области молния убила подростка 2005 года рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"5 мая, от сотрудников полиции, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о том, что от поражения молнией погиб подросток 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
Сообщалось, что это произошло около 19:46 на открытой территории за селом Тетяновка Новосевастопильського сельского совета Березнеговатского района.
"На место прибыла оперативная группа Березнеговатского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть", - отмечается в сообщении.
В ГСЧС отметили, что молния опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается грохот грома, то есть грозовая туча находится над вами и опасность удара молнии наиболее вероятна.
Напомним, в Ивано-Франковской области молния убила троих львовян.