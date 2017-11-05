На Миколаївщині мисливець поранив 9-річну дівчинку

“До Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Певомайського району 9-річній місцевій дівчинці спричинено вогнепальне поранення лівого та правого стегна. Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що 67-річний чоловік, місцевий мешканець, який є власником мисливської рушниці ІЖ-26 12 калібру, повертався в стані алкогольного сп’яніння з полювання околицею села, та біля одного з будинків зустрів групу дітей. Діти побачивли в нього в руках рушницю та патронташ з патронами на поясі, і почали просити порожні гільзи, тож він почав шукати їх по кишенях. В цей час стався випадковий постріл, який влучив в обидва стегна дівчинки, яка була серед групи дітей”, — повідомили правоохоронці.

Також додається, що відповідно до висновку медичного огляду на стан сп’яніння, в крові у власника зброї на момент обстеження знаходилось 0,85 проміле алкоголю. Затриманий пояснює, що після полювання він з іншими мисливцями вживали спиртне.

Постраждала дівчинка у важкому стані була доставлена до дитячого відділенні міської лікарні, де медики надали їй першу необхідну допомогу. Наразі дитина знаходиться в комі.

Слідчі Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводять розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому за ознаками ст.128 КК України “Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження”.

Мисливця затримали, а рушницю вилучили.

Наразі у місцевій прокуратурі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, після чого суд обере стосовно нього міру запобіжного заходу.