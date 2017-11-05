В Николаевской области охотник ранил 9-летнюю девочку

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48996 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115844 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103072 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105861 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104894 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93211 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102120 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Николаевской области охотник ранил 9-летнюю девочку

В Николаевской области охотник ранил 9-летнюю девочку

Киев  •  УНН

 • 10882 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Первомайские правоохранители задержали охотника, который ранил из охотничьего ружья 9-летнюю девочку, об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области, передает УНН.

"В Первомайский отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района 9-летняя местная девочка получила огнестрельное ранение левого и правого бедра. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 67-летний мужчина, местный житель, который является владельцем охотничьего ружья ИЖ-26 12 калибра, возвращался в состоянии алкогольного опьянения с охоты околицей села, и у одного из домов встретил группу детей. Дети увидели у него в руках ружье и патронташ с патронами на поясе, и начали просить пустые гильзы, и он начал искать их по карманам. В это время произошел случайный выстрел, который попал в оба бедра девочки, которая была среди группы детей", - сообщили правоохранители.

Также добавляется, что согласно заключению медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в крови у владельца оружия на момент обследования находились 0,85 промилле алкоголя. Задержанный объясняет, что после охоты он с другими охотниками употребляли спиртное.

Пострадавшая девочка в тяжелом состоянии была доставлена ​​в детское отделении городской больницы, где медики оказали ей первую необходимую помощь. Сейчас ребенок находится в коме.

Следователи Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводят расследование по уголовному производству, начатом по признакам ст.128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Охотника задержали, а ружье изъяли.

Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, после чего суд изберет в отношении него меру пресечения.

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