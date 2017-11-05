В Николаевской области охотник ранил 9-летнюю девочку

"В Первомайский отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района 9-летняя местная девочка получила огнестрельное ранение левого и правого бедра. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 67-летний мужчина, местный житель, который является владельцем охотничьего ружья ИЖ-26 12 калибра, возвращался в состоянии алкогольного опьянения с охоты околицей села, и у одного из домов встретил группу детей. Дети увидели у него в руках ружье и патронташ с патронами на поясе, и начали просить пустые гильзы, и он начал искать их по карманам. В это время произошел случайный выстрел, который попал в оба бедра девочки, которая была среди группы детей", - сообщили правоохранители.

Также добавляется, что согласно заключению медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в крови у владельца оружия на момент обследования находились 0,85 промилле алкоголя. Задержанный объясняет, что после охоты он с другими охотниками употребляли спиртное.

Пострадавшая девочка в тяжелом состоянии была доставлена ​​в детское отделении городской больницы, где медики оказали ей первую необходимую помощь. Сейчас ребенок находится в коме.

Следователи Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводят расследование по уголовному производству, начатом по признакам ст.128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Охотника задержали, а ружье изъяли.

Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, после чего суд изберет в отношении него меру пресечения.