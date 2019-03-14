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На Львівщині з’явились фейкові листівки про те, що на виборчих дільницях вручатимуть повістки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В деяких районах Львівщини невідомі розклеюють листівки з інформацією про те, що на виборчих дільницях призовникам нібито вручатимуть повістки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко, передає УНН.

На Львівщині з’явились фейкові листівки про те, що на виборчих дільницях вручатимуть повістки

“З наближенням виборів Президента України все частіше з’являється інформація про начебто вручення повісток призовникам на виборчих дільницях. В деяких районах Львівщини невідомі розклеюють листівки з такою інформацією, поширюють чутки та пости у соціальних мережах”, — написав він.

Тіщенко наголошує, що під час виборів Президента військовослужбовці військоматів не будуть вручати повісток або проводити інші заходи пов’язані з початком призовної компанії на строкову військову службу.

“Ми як і всі, під час виборів будемо здійснювати свій громадянський обов’язок — обирати Президента України”, — додав він.

Нагадаємо, невідомі особи від імені громадянської мережі “ОПОРА” опитували виборців та залякували їх по телефону.

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