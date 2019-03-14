На Львівщині з’явились фейкові листівки про те, що на виборчих дільницях вручатимуть повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В деяких районах Львівщини невідомі розклеюють листівки з інформацією про те, що на виборчих дільницях призовникам нібито вручатимуть повістки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко, передає УНН.
“З наближенням виборів Президента України все частіше з’являється інформація про начебто вручення повісток призовникам на виборчих дільницях. В деяких районах Львівщини невідомі розклеюють листівки з такою інформацією, поширюють чутки та пости у соціальних мережах”, — написав він.
Тіщенко наголошує, що під час виборів Президента військовослужбовці військоматів не будуть вручати повісток або проводити інші заходи пов’язані з початком призовної компанії на строкову військову службу.
“Ми як і всі, під час виборів будемо здійснювати свій громадянський обов’язок — обирати Президента України”, — додав він.
Нагадаємо, невідомі особи від імені громадянської мережі “ОПОРА” опитували виборців та залякували їх по телефону.