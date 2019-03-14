Во Львовской области появились фейковые листовки о том, что на избирательных участках будут вручать повестки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В некоторых районах Львовской области неизвестные расклеивают листовки с информацией о том, что на избирательных участках призывникам якобы будут вручать повестки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передает УНН.
"С приближением выборов Президента Украины все чаще появляется информация о якобы вручении повесток призывникам на избирательных участках. В некоторых районах Львовской области неизвестные расклеивают листовки с такой информацией, распространяют слухи и посты в социальных сетях", - написал он.
Тищенко отмечает, что во время выборов Президента военнослужащие военкоматов не будут вручать повесток или проводить другие мероприятия связанные с началом призывной компании на срочную военную службу.
"Мы все, во время выборов будем осуществлять свой гражданский долг - избирать Президента Украины", - добавил он.
Напомним, неизвестные лица от имени гражданской сети "ОПОРА" опрашивали избирателей и запугивали их по телефону.