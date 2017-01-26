На Львівщині зловмисники розтрощили битами кафе-бар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Двоє зловмисників бейсбольними битами розтрощили кафе-бар та побили працівницю закладу на Львівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
До поліції 25 січня звернулася 45-річна жителька міста Новий Калинів. Вона повідомила, що двоє невідомих, озброєних бейсбольними битами, вчинили дебош у кафе-барі, де вона працює.
Група реагування патрульної поліції встановила особи зловмисників. Ними виявилися двоє 28-річних місцевих жителів. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, хулігани заподіяли заявниці тілесні ушкодження та битами потрощили меблі у барі. За попередніми оцінками, матеріальні збитки становлять понад 5 тисяч гривень.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Правоохоронці проводять досудове розслідування, встановлюються обставини скоєння злочину.