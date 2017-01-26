Во Львовской области злоумышленники разбили битами кафе-бар

В полицию 25 января обратилась 45-летняя жительница города Новый Калинов. Она сообщила, что двое неизвестных, вооруженных бейсбольными битами, совершили дебош в кафе-баре, где она работает.

Группа реагирования патрульной полиции установила личности злоумышленников. Ими оказались двое 28-летних местных жителей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиганы нанесли заявителю телесные повреждения и битами разбили мебель в баре. По предварительным оценкам, материальный ущерб составил более 5 тысяч гривен.

Открытое уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители проводят досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.