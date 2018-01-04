На Львівщині заступник мера вимагав хабар за встановлення обмінних пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні, 4 січня, представники Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди заступника мера одного з міст Львівщини. Про це з посиланням на прес-службу ГУНП України у Львівський області повідомляє УНН.
"Працівники Управління захисту економіки в Львівській області Нацполіції задокументували злочинну схему "додаткового заробітку" заступником голови однієї з міськрад області. За вказану грошову винагороду він пообіцяв посприяти у встановленню двох пунктів обміну валюти. Правоохоронці вилучили одну тисячу доларів США, одержану в якості хабара", - розповіли в прес-службі.
В поліції додали, що підозрюваному загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпрі співробітники СБУ, військової прокуратури та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на вимаганні 40 тис.грн. хабара старшого слідчого обласного управління поліції, який у такий спосіб пообіцяв вирішити питання про закриття справи щодо ДТП.