На Львівщині зареєстрували ще 26 нових підозр на COVID-19

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Львівщині з’явилося ще 26 нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 155 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.