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На Львівщині зареєстрували ще 26 нових підозр на COVID-19

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Львівщині з’явилося ще 26 нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 155 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

“У період з 10:30 по 17:00 год, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 26 осіб. Пацієнти з міста Львова, Пустомитівського та Жовківського районів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 89 осіб.

“На самоізоляції знаходяться 692 особи. За увесь час виписано — 171 пацієнта. Стан більшості хворих — середньої важкості. У 19-ти пацієнтів стан важкий. 2 пацієнта на апараті ШВЛ”, — зазначається в повідомленні.

Також станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 155 осіб.

Нагадаємо, у Львові та на Львівщині на 8 годину 15 квітня є уже 152 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, лише за минулу добу 16 ПЛР-тестів на коронавірус були позитивними.

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