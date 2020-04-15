На Львівщині зареєстрували ще 26 нових підозр на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Львівщині з’явилося ще 26 нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 155 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
“У період з 10:30 по 17:00 год, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 26 осіб. Пацієнти з міста Львова, Пустомитівського та Жовківського районів”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 89 осіб.
“На самоізоляції знаходяться 692 особи. За увесь час виписано — 171 пацієнта. Стан більшості хворих — середньої важкості. У 19-ти пацієнтів стан важкий. 2 пацієнта на апараті ШВЛ”, — зазначається в повідомленні.
Також станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 155 осіб.
Нагадаємо, у Львові та на Львівщині на 8 годину 15 квітня є уже 152 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, лише за минулу добу 16 ПЛР-тестів на коронавірус були позитивними.