Во Львовской области зарегистрировали еще 26 новых подозрений на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 26 новых пациентов с подозрением на COVID-19: в целом по области с подозрением на коронавирус есть 155 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
“В период с 10:30 по 17:00, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 26 человек. Пациенты из города Львова, Пустомытовского и Жовковского районов”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 89 человек.
“На самоизоляции находятся 692 человека. За все время выписано — 171 пациента. Состояние большинства больных — средней тяжести. У 19-ти пациентов состояние тяжелое. 2 пациента на аппарате ИВЛ”, — отмечается в сообщении.
Также по состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 155 человек.
Напомним, во Львове и Львовской области на 8 часов 15 апреля является уже 152 подтвержденных случаях инфицирования коронавируса, только за минувшие сутки 16 ПЦР-тестов на коронавирус были положительными.