На Львівщині за добу виявлено 125 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Львові та на Львівщині з початку пандемії зафіксовано 10 851 випадок захворювання на COVID-19, з них за останню добу — 125. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1211 ПЛР-тестів, з них 125 — позитивні. Серед них львів'ян — 45. Залишок проб у холодильнику — 1404", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 10 851 особи, 302 людей померло. 2924 пацієнти одужали.
Нагадаємо, Україні на ранок 9 серпня зафіксовано вже 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1 199.