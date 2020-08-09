Во Львовской области за сутки выявлено 125 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Во Львове и во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 10 851 случай заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 125. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1211 ПЦР-тестов, из них 125 - положительные. Среди них львовян - 45. Остаток проб в холодильнике - 1404", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 10 851 лица, 302 человек умерли. 2924 пациента выздоровели.
Напомним, Украина на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1199.