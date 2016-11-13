На Львівщині водій насмерть збив дитину та втік з місця пригоди

Внаслідок ДТП загинула дитина 2004 року народження, житель с.Бутини Сокальського району. Тіло загиблого доправлено в морг Червоноградської міської лікарні. Також у ДТП постраждав місцевий житель 2000 року народження, він отримав незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовився, відпущений додому. Ще один постраждалий 2001 року народження, житель м.Львів, доставлений в приймальне відділення Червоноградської лікарні. Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Правоохоронці розшукують місцезнаходження автомобіля.